F1 Valentino Rossi preferisce Antonelli alla Ferrari | Kimi è un talento straordinario

Valentino Rossi ha dichiarato di preferire Kimi Antonelli alla Ferrari nella corsa al Mondiale 2026 di F1. Durante un’intervista, il pilota ha affermato di sostenere il talento di Antonelli piuttosto che la vettura, sottolineando che un italiano è in lotta per il titolo iridato. Rossi ha evidenziato il suo favore per il pilota rispetto alla squadra, senza commentare altri aspetti della competizione.

Nel corso di un’intervista concessa a Sky, Valentino Rossi ha dichiarato la sua preferenza in favore di Kimi Antonelli rispetto alle Ferrari nella corsa al Mondiale 2026 di F1: il Dottore ha spiegato che tifa per il pilota piuttosto che per la macchina, dato che un italiano è finalmente in lotta per il titolo iridato. Rossi spiega il motivo della preferenza per il pilota italiano rispetto alla Scuderia di Maranello: “ Potete immaginare cosa rappresenti la Ferrari in Italia, è come una religione, ma io sono soprattutto un tifoso dei piloti e per questo adesso faccio il tifo per Kimi “. I punti di forza del pilota della Mercedes: “ Antonelli è un talento straordinario, ha tantissima velocità e in Italia non abbiamo mai avuto un pilota capace di vincere il Mondiale di Formula 1 negli ultimi 70 anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Clamoroso, Valentino sceglie Kimi alla ferrari

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