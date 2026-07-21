F1 le mescole Pirelli per il GP d' Ungheria

Le mescole Pirelli per il GP d'Ungheria sono state annunciate, con l’appuntamento all’Hungaroring che chiude la prima parte di stagione prima della pausa estiva. Il circuito è stato soggetto a un rinnovamento completo negli ultimi due anni, coinvolgendo paddock, aree hospitality, pista e tribune.

L’appuntamento all’Hungaroring chiuderà la prima parte di stagione prima della pausa estiva. Il circuito è stato oggetto negli ultimi due anni di un riammodernamento complessivo che ha interessato il paddock, le aree ospitalità ma anche pista e tribune. Per il Gran Premio d’Ungheria 2026 sono state riasfaltate curva 1 e 12, dopo che l’anno scorso era stato posato un nuovo manto su pit lane e griglia di partenza., Il tracciato è lungo 4,381 chilometri ed è composto da 14 curve. Spesso il circuito è paragonato ad una pista di kart per la sua ridotta lunghezza e tortuosità. È presente un solo vero e proprio rettilineo che coincide con la griglia di partenza e rappresenta una delle poche opportunità di sorpasso. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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