Il Gran Premio d’Ungheria, in programma nel 2026, celebra il suo 40° anniversario e la 41ª edizione consecutiva. La Ferrari, che non vince in questa gara da quasi dieci anni, ha ottenuto finora otto vittorie nel circuito di Budapest. La corsa è considerata uno degli appuntamenti più tradizionali del calendario di Formula 1 e si svolge su un circuito che si tiene nel mese di luglio.

Il Mondiale di Formula 1 è pronto per vivere quella che può essere definita “La Grande Classica di mezza estate”. Tale deve essere considerato il Gran Premio d’Ungheria, che in questo 2026 festeggia il proprio quarantennale e manda in scena la quarantunesima edizione consecutiva. La Ferrari ha un rapporto malinconico con l’appuntamento magiaro, soprattutto perché da queste parti capitava di festeggiare matematicamente la conquista del titolo mondiale. Succedeva nel periodo d’oro del Dream Team composto da Michael Schumacher, Jean Todt, Ross Brawn e Rory Byrne. Ormai è passato un quarto di secolo da allora. Se guardiamo ai singoli successi, la Scuderia di Maranello ha raccolto 7 vittorie con cinque piloti diversi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, i precedenti della Ferrari nel GP d’Ungheria. L’ottava vittoria Rossa è attesa da quasi un decennio…

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