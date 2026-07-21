L’ex sindaco di Manchester ha preso ufficialmente possesso di Downing Street dopo aver ricevuto l’incarico direttamente dal re. La nomina avviene in un momento di cambiamenti politici nel Regno Unito, con un nuovo primo ministro del nord che ha dichiarato di voler attuare una serie di riforme. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui piani di governo. La cerimonia di insediamento si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali.

Dopo aver ricevuto l’incarico direttamente dalle mani del re, l’ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, si è insediato a Downing street. Annunciando un piano piano decennale per mettere le basi a un cambiamento “profondo” del Regno Unito, del suo modello politico ed economico e provare a restituire “stabilità” al Paese, ma ha anticipato anche misure sociali immediate per dare “ossigeno” a chi sta peggio. E poi ha fatto la sua prima telefonata internazionale. A Donald Trump. Chissà se il nuovo premier britannico ne ha avuto notizia, ma l’avvento di un primo ministro laburista proveniente dal nord Inghilterra, deciso a scardinare il sistema ed... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Exit Queen, il romanzo che ha anticipato l’arrivo di un premier inglese del nord che vuole rivoluzionare il Paese

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