Euphoria: A Look Back è la prossima idea in uscita di HBO Max e no, non sarà né un episodio inedito né un seguito della serie, ma una speciale release che ripercorrerà il percorso di 7 anni di produzione, andando a toccare anche quei lunghi intervalli che hanno avuto vita tra le varie stagioni. HBO descrive questa release come una raccolta di interviste e filmati dietro le quinte della “serie che ha catturato una generazione”. Primo sguardo al trailer. Il trailer, pubblicato su Youtube, ripropone le prime interviste di un Jacob Elordi e un Angus Cloud molto più giovani, dove a posteriori Hunter Schafer esclama che erano «letteralmente... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Euphoria: A look back’: un nuovo capitolo in arrivo, che prende di sorpresa i fan

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Un'altra volta. Dall'inizio. #Euphoria: A Look Back, con interviste esclusive e immagini dal dietro le quinte della serie che ha segnato una generazione, arriva su HBO Max il 25 luglio. x.com

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