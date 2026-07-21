Alle 20 di questa sera, si svolgono le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I numeri vincenti vengono annunciati in diretta, con le rispettive combinazioni estratte. Nessuna variazione rispetto alle date precedenti, con le operazioni che si svolgono come ogni martedì. L’estrazione riguarda i numeri su diverse ruote e le combinazioni di gioco, con aggiornamenti immediati sui risultati ufficiali.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi martedì 21 luglio 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, martedì 21 luglio 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 116 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, martedì 21 luglio 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 21 luglio 2026

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 11 luglio 2026

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