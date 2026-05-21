Estrazioni del Lotto Superenalotto e 10eLotto oggi 21 maggio 2026
Oggi, giovedì 21 maggio 2026, sono state pubblicate le estrazioni dei principali giochi di fortuna come il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto. I numeri vincenti sono stati resi noti in diretta, consentendo ai giocatori di verificare subito eventuali vincite. Le estrazioni si sono svolte regolarmente e i risultati sono stati trasmessi attraverso i canali ufficiali e i mezzi di comunicazione dedicati. Nessuna altra informazione è stata fornita sui premi o sui numeri estratti.
Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi giovedì 21 maggio 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, giovedì 21 maggio 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 81 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, giovedì 21 maggio 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it
Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 21 Febbraio 2026
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