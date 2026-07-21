Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 21 luglio 2026

Notizia in breve

Alle ore 20:30 di martedì 21 luglio 2026 si è svolta l’estrazione di VinciCasa. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta, ma i numeri vincenti non sono ancora stati comunicati. Il concorso permette di vincere una casa indovinando i numeri scelti. La lotteria si svolge regolarmente ogni settimana, con i risultati pubblicati successivamente sui canali ufficiali.