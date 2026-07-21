Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 21 luglio 2026
Alle ore 20:30 di martedì 21 luglio 2026 si è svolta l’estrazione di VinciCasa. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta, ma i numeri vincenti non sono ancora stati comunicati. Il concorso permette di vincere una casa indovinando i numeri scelti. La lotteria si svolge regolarmente ogni settimana, con i risultati pubblicati successivamente sui canali ufficiali.
Estrazione VinciCasa oggi 21 luglio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, martedì 21 luglio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, martedì 21 luglio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 20 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 19 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 18 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 17 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 16 LUGLIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 21 luglio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia
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