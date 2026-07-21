Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 21 luglio 2026

Notizia in breve

Alle 20:30 di questa sera è stata pubblicata l’estrazione dei numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi, 21 luglio 2026. I numeri estratti sono stati comunicati subito dopo il sorteggio, che si è svolto in modo regolare. La lotteria europea ha distribuito i numeri scelti tra milioni di giocatori in tutto il continente. Nessuna informazione è ancora disponibile sui premi assegnati o eventuali vincitori.