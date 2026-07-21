Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 21 luglio 2026
Alle 20:30 di questa sera è stata pubblicata l’estrazione dei numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi, 21 luglio 2026. I numeri estratti sono stati comunicati subito dopo il sorteggio, che si è svolto in modo regolare. La lotteria europea ha distribuito i numeri scelti tra milioni di giocatori in tutto il continente. Nessuna informazione è ancora disponibile sui premi assegnati o eventuali vincitori.
Estrazione Eurojackpot di oggi 21 luglio 2026: i numeri vincenti Superenalotto Diretta. Questa sera, martedì 21 luglio 2026, alle ore 20,30 va in scena la 58esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi,... 🔗 Leggi su Tpi.it
Eurojackpot-Gewinnzahlen von Dienstag, 14.04.2026
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