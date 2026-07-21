Con l’aumento delle temperature estive, i veicoli sono soggetti a stress termico che può causare problemi. Le alte temperature possono influenzare il funzionamento di motore, batteria e pneumatici, aumentando il rischio di guasti durante i viaggi lunghi. È importante controllare regolarmente i livelli di liquidi, la pressione delle gomme e il sistema di raffreddamento per prevenire eventuali malfunzionamenti.

Con l’ aumentare delle temperature siamo tutti più sotto stress, ma non siamo i soli. Anche i veicoli si trovano ad affrontare una situazione simile, motivo per cui è facile che subentrino problematiche che, tuttavia, è possibile prevenire, proprio agendo sulla consapevolezza. A dare risalto alla questione è, inoltre, uno dei portali più rinomati dell’automotive in Italia, ovvero Quattroruote, secondo il quale “l’arrivo dell’estate e delle prime ondate di calore, l’automobile lavora in condizioni più severe rispetto al resto dell’anno.” Il calore ha infatti un’azione diretta sugli ingranaggi che regolano il funzionamento di componenti elettriche e meccaniche, così come sugli impianti di bordo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Estate e viaggi lunghi: attenzione all’impatto del caldo sui veicoli

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