L'ex allenatore ha evidenziato che la Francia e l'attaccante Kane sono al massimo della forma, mentre anche la Spagna si distingue per la mentalità competitiva. Ha inoltre sottolineato che l'Argentina dispone di diversi giocatori in grado di decidere la partita, tra cui Lautaro e Nico Paz. Ha avvertito di fare attenzione ai viaggi e alle alte temperature, che possono influenzare le prestazioni delle squadre. Ancelotti viene indicato come un elemento rilevante nel panorama calcistico attuale.

Prima di tutto, le città. A qualche ora dall’inizio del Mondiale, il primo aspetto sottovalutato che mi viene in mente è quanto incideranno le differenze tra le città ospitanti: al nord, per esempio in Canada, le partite potranno avere un ritmo ben maggiore rispetto a quelle che si giocheranno in Messico, a Miami e nelle altre zone più calde. La temperatura peserà molto, anche se per fortuna ci sono cinque cambi e si può avere qualche giocatore un po’ più fresco. In generale sarà un Mondiale in cui saranno evidenziate la tecnica e soprattutto le qualità individuali, che faranno la differenza. Ovviamente quando faccio queste considerazioni penso già alla fase finale, perché nel primo turno ci saranno molte partite squilibrate: la qualità di certe europee e di qualche sudamericana è troppo superiore alle altre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello: "Attenzione a viaggi e caldo. Francia e Kane sono al top, Ancelotti è un fattore"

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