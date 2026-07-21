Il calendario degli eventi “Estate ad Aversa 2026” è stato presentato ieri, 20 luglio, da un rappresentante dell’amministrazione comunale e dall’assessore alla cultura. La programmazione comprende appuntamenti previsti da agosto a ottobre, con varie iniziative culturali e ricreative pianificate per tutta la stagione estiva. La presentazione si è svolta alla presenza della stampa locale, senza ulteriori dettagli sui singoli eventi.

Ieri, 20 luglio 2026, dal Sindaco, Francesco Matacena, e dall’Assessore alla Cultura del Comune di Aversa, Nicola De Chiara, è stato presentato ai giornalisti il cartellone degli eventi “Estate ad Aversa 2026”. Un calendario preparato in soli dieci giorni dal nuovo Assessore alla Cultura. Nel suo intervento il primo cittadino ha ringraziato De Chiara, sottolineando che anche la ripresa di una storica kermesse cittadina come l’Estate ad Aversa è propedeutica all’attività principale vale a dire la candidatura di Aversa a Capitale Italiana della Cultura per il 2030, in occasione del Millennio della fondazione. “Entro pochi mesi – ha aggiunto il Sindaco – Aversa dovrà preparare il suo dossier da presentare alla Commissione ministeriale di esperti che dovrà, poi, scegliere”. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - “Estate ad Aversa 2026”, il cartellone degli eventi: tutti gli appuntamenti da agosto a ottobre

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