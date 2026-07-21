Durante l’estate sull’isola, i Carabinieri hanno svolto controlli intensivi sul territorio e lungo le coste. Sono state identificate oltre 500 persone, con alcune denunciate per reati legati all’abusivismo e altri illeciti. Sono stati anche sequestrati vari materiali non autorizzati. Le operazioni sono state mirate a garantire sicurezza e contrastare attività illegali.

Ischia, verifiche su territorio e coste: controlli dei Carabinieri tra sicurezza, abusivismo e reati predatori. Oltre 500 persone controllate sull’isola. Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Ischia in concomitanza con il picco della stagione turistica. Nel corso di un servizio straordinario sono state identificate 509 persone, in gran parte turisti, controllati 220 veicoli e verificate anche 3 imbarcazioni. Coltello nel borsello, denunciato un 39enne. Durante i controlli effettuati all’arrivo dei traghetti, i militari hanno denunciato un 39enne proveniente da Pianura. Nel corso della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello nascosto all’interno del borsello. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Estate a Ischia, controlli dei Carabinieri: denunce e sequestri

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