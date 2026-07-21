Il Mondiale americano è giunto al termine e, di conseguenza, è arrivata l'ora di tirare le somme e tracciare i bilanci finali. Alla fine la Spagna di De la Fuente ha conquistato il trofeo più ambito del mondo, battendo l'Argentina in finale. I rossoneri impegnati nel Mondiale però si sono fermati qualche passo prima: la Francia di Rabiot e Maignan è arrivata fino alle semifinali, perdendo con i poi campioni del mondo, come il Belgio di De Winter e Saelemaekers, che ha incontrato le Furie Rosse ai quarti di finale. Stesso risultato raggiunto anche dalla Svizzera di Jashari, eliminata dai finalisti dell'Albiceleste, mentre il Messico di Gimenez (dopo aver eliminato l'Ecuador di Estupiñan) e gli Stati Uniti di Pulisic si sono dovuti arrendere agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Espn attacca Pulisic: "Nella Flop 11 del mondiale. È letteralmente sparito"

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