Alle 9.30 di questa mattina, un albero di alto fusto è stato abbattuto dal vento forte in via Como, a Erba. La caduta ha provocato la chiusura temporanea della strada e ha colpito un furgone in transito, senza causare feriti. La pianta si è spezzata e si è schiantata sulla carreggiata, bloccando il traffico fino all’intervento di bonifica.

Erba (Como), 21 luglio 2026 – Strada chiusa al transito in via Como a Erba, dove alle 9.30 un albero di alto fusto è stato abbattuto dalle raffiche di vento, cadendo sulla strada e colpendo un furgone in transito. Il conducente è rimasto fortunatamente illeso, in quanto il tronco ha colpito il cofano e spaccato il parabrezza, senza raggiungere la parte dell'abitacolo, che è stata solo sfiorata. I vigili del fuoco sono intervenuti in emergenza per rimuovere l'albero: l'intervento è ancora in corso, la strada al momento rimane c hiusa per consentire i lavori di rimozione e per garantire le condizioni di sicurezza fino al completamento delle verifiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Erba, albero abbattuto dal vento cade su un furgone in transito: tragedia sfiorata

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