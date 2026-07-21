ennesimo incidente e oggi chiudono 31 cantieri

Un incidente si è verificato ieri lungo il Raccordo, provocando la temporanea chiusura della carreggiata in direzione Bettolle. Un autoarticolato è uscito di strada prima di Magione, creando disagi alla circolazione. Contestualmente, è stata annunciata la sospensione di 31 cantieri. Nessuna informazione su feriti o dettagli sull’incidente è stata ancora comunicata. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Tanto per non farsi mancare nulla, ieri un altro incidente lungo il Raccordo ha complicato la vita degli automobilisti. Stavolta è accaduto prima di Magione, dove un autoarticolato è uscito fuori strada con la conseguente e temporanea chiusura della carreggiata in direzione BettolleA1. Chiusura che è stata necessaria per consentire le operazioni di recupero del mezzo. Il traffico è stato infatti deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Magione e rientro allo svincolo di Torricella. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile e nel pomeriggio è stata disposta la transitabilità sulla carreggiata di sorpasso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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ULTIM'ORA SPAVENTOSO INCIDENTE SULL'A1: CI SONO 3 MORTI E DIVERSI FERITI

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