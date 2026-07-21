Engineering Fabio Momola Gm della nuova business unit Digital solutions

Da iltempo.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Engineering ha annunciato la creazione di una nuova business unit chiamata Digital solutions. A guidarla sarà Fabio Momola, nominato general manager.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 21 lug.(Adnkronos) - Engineering group annuncia la costituzione della business unit Digital solutions e la nomina di Fabio Momola a general manager, affidandogli la guida della nuova struttura. Contestualmente Momola entra nel consiglio di amministrazione di Engineering. La nascita della business unit Digital Solutions si inserisce nel percorso di rifocalizzazione e riorganizzazione del business del Gruppo avviato dall'amministratore delegato Aldo Bisio. Un percorso che punta ad accelerare sull'intelligenza artificiale attraverso il lancio di Is-Ia (Italy's Sovereign Intelligence Architecture), basata sul foundation model EngGpt 2, a rafforzare le piattaforme proprietarie e a consolidare il posizionamento del Gruppo nei segmenti tecnologici a più alto valore aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

engineering fabio momola gm della nuova business unit digital solutions
© Iltempo.it - Engineering, Fabio Momola Gm della nuova business unit Digital solutions
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Se pure il digital detox diventa un prodotto: il grande business della disconnessioneNegli ultimi anni, il fenomeno del digital detox si è trasformato in un settore commerciale, con offerte e prodotti dedicati alla disconnessione...

L’Italian Digital Media Observatory riceve il finanziamento “Digital Europe” della Commissione Europea: è la terza voltaL’Italian Digital Media Observatory (IDMO) ha ottenuto per la terza volta il finanziamento della Commissione Europea attraverso il programma Digital...

fabio momola engineering fabio momola gmEngineering, Fabio Momola Gm della nuova business unit Digital solutionsEngineering group annuncia la costituzione della business unit Digital solutions e la nomina di Fabio Momola a general manager, affidandogli la guida della nuova struttura. Contestualmente Momola entr ... adnkronos.com

fabio momola engineering fabio momola gmImprese: Engineering, Fabio Momola nominato General Manager della nuova Business Unit Digital SolutionsEngineering Group, tra i principali leader della Digital Transformation in Italia e con una rilevante presenza internazionale, annuncia ... agenzianova.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web