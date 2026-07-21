Engineering ha annunciato la creazione di una nuova business unit chiamata Digital solutions. A guidarla sarà Fabio Momola, nominato general manager.

Roma, 21 lug.(Adnkronos) - Engineering group annuncia la costituzione della business unit Digital solutions e la nomina di Fabio Momola a general manager, affidandogli la guida della nuova struttura. Contestualmente Momola entra nel consiglio di amministrazione di Engineering. La nascita della business unit Digital Solutions si inserisce nel percorso di rifocalizzazione e riorganizzazione del business del Gruppo avviato dall'amministratore delegato Aldo Bisio. Un percorso che punta ad accelerare sull'intelligenza artificiale attraverso il lancio di Is-Ia (Italy's Sovereign Intelligence Architecture), basata sul foundation model EngGpt 2, a rafforzare le piattaforme proprietarie e a consolidare il posizionamento del Gruppo nei segmenti tecnologici a più alto valore aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Engineering, Fabio Momola Gm della nuova business unit Digital solutions

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