Electrolux | sciopero Oggi l’incontro al Mimit

Gli operai dello stabilimento Electrolux di Cerreto d’Esi hanno scioperato ieri per un’ora, dalle 9 alle 10, e sono tornati al lavoro alle 12. La protesta è stata organizzata contro il piano della multinazionale svedese, che include la chiusura dello stabilimento e il licenziamento di 170 dipendenti. Oggi si tiene un incontro tra rappresentanti dei lavoratori e l’azienda presso il Ministero delle Imprese.

Gli operai dell’Electrolux di Cerreto d’Esi si sono fermati per un’ora, dalle 9 alle 10 di ieri, per poi rientrare al lavoro a mezzogiorno. Una protesta per ribadire il rifiuto del piano presentato dalla multinazionale svedese, che prevede la chiusura del sito e il licenziamento dei 170 lavoratori. Oggi alle 10 è in programma un nuovo vertice al Mimit, alla presenza del ministro Adolfo Urso (foto), dei presidenti delle cinque Regioni e dei sindaci in cui sono presenti gli stabilimenti, dei rappresentanti dell’azienda e delle sigle sindacali della metalmeccanica nazionali e territoriali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Electrolux: è tregua armata dopo tavolo Mimit

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