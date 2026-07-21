Tra il 2022 e il 2024, in Egitto si registra una diminuzione del 23,5% dei decessi e del 17,2% dei nuovi casi di cancro. I dati ufficiali indicano un calo significativo sia nel tasso di mortalità che in quello di incidenza. Non sono stati forniti dettagli sulle cause di questa diminuzione o sui programmi specifici implementati. I numeri sono stati comunicati da fonti sanitarie ufficiali del paese.

Significativo Miglioramento nella Lotta Contro il Cancro in Egitto. (EGITTO)(ITALPRESS) – L’Egitto sta ottenendo risultati incoraggianti nella lotta contro il cancro, con un abbattimento notevole del 23,5% nel tasso standardizzato di mortalità e del 17,2% in quello di incidenza tra il 2022 e il 2024. Questi dati emergono dalle stime più recenti del Global Cancer Observatory (GLOBOCAN), parte dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo il Ministero della Salute egiziano, vi è stata una diminuzione complessiva dei nuovi casi di cancro, passando da circa 150.600 a 137.400. Nello stesso periodo, il numero dei decessi è sceso da 95. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Egitto: significativa diminuzione dei casi e dei decessi per cancro nel paese.

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