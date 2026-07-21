Edoardo Scotti, figlio di Gerry Scotti, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della trasmissione “La Ruota della Fortuna”. Scotti ha affermato che, nel panorama televisivo italiano, i format di successo vengono frequentemente riproposti con poche variazioni. Ha inoltre sottolineato che due elementi distintivi fanno la differenza nel successo di un programma, senza specificare quali siano.

Edoardo Scotti, il figlio del mitico Gerry Scotti, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha parlato anche della Ruota della Fortuna. L’intervista inizia con una dichiarazione secca di Edoardo: “Nella televisione italiana si tende ad andare sul sicuro: se un format ha avuto successo, lo si rinfresca e lo si ripropone. Questo limita la creatività: io volevo fare cose diverse “. Poi l’intervista prosegue parlando della Ruota della Fortuna: “Sulla Ruota della Fortuna due cose fanno la differenza. Uno: il format è davvero molto buono. Due: il conduttore è bravo “. Edoardo Scotti prosegue parlando del padre: “Oggettivamente un grande professionista. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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EDOARDO SCOTTI: SULLA RUOTA DELLA FORTUNA DUE COSE FANNO LA DIFFERENZA

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