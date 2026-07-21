Ecco la legge sull’educazione non formale 3,5 milioni nel 2026 per i comuni Bonetti | Centri estivi e oratori finalmente riconosciuti nella crescita di bambini e ragazzi

Il Parlamento ha approvato definitivamente il disegno di legge che prevede uno stanziamento di 3,5 milioni di euro nel 2026 destinati ai comuni per le attività educative e ricreative non formali dei minori. La legge riconosce ufficialmente centri estivi e oratori come strumenti di crescita per bambini e ragazzi.

Il Parlamento ha dato il via libera definitivo al disegno di legge n. 1766, che delega il Governo in materia di sostegno alle attività educative e ricreative non formali per minori. Il provvedimento riconosce per la prima volta nell’ordinamento italiano il ruolo educativo di centri estivi, oratori e realtà associative impegnate nella crescita di bambini e ragazzi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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