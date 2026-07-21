Ecco la legge sull’educazione non formale 3,5 milioni nel 2026 per i comuni Bonetti | Centri estivi e oratori finalmente riconosciuti nella crescita di bambini e ragazzi

Da orizzontescuola.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Parlamento ha approvato definitivamente il disegno di legge che prevede uno stanziamento di 3,5 milioni di euro nel 2026 destinati ai comuni per le attività educative e ricreative non formali dei minori. La legge riconosce ufficialmente centri estivi e oratori come strumenti di crescita per bambini e ragazzi.

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Il Parlamento ha dato il via libera definitivo al disegno di legge n. 1766, che delega il Governo in materia di sostegno alle attività educative e ricreative non formali per minori. Il provvedimento riconosce per la prima volta nell’ordinamento italiano il ruolo educativo di centri estivi, oratori e realtà associative impegnate nella crescita di bambini e ragazzi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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