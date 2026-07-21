Un video con un ritornello che contiene un’espressione offensiva nei confronti dei carabinieri ha vinto un talent show di Netflix, ricevendo un premio di 100 mila euro. La clip è diventata virale su TikTok, dove viene spesso usata come sottofondo. Lo sfogo di un personaggio pubblico ha criticato i vincitori e l’attenzione sui contenuti provocatori, anche se nessuno si è espresso contro il video o il premio assegnato.

Un ritornello sfacciato ( “Fan**o i carabinieri”), la vittoria nel talent show Nuova Scena su Netflix con un premio da 100mila euro e un’ondata di clip virali usate come sottofondo su TikTok. Il brano trap Labubu, interpretato dal duo calabrese Flextony e Tigerplug, è diventato uno dei casi musicali dell’estate 2026, scatenando una dura presa di posizione da parte di Luca Abete. Lo storico inviato di Striscia la Notizia ha pubblicato sui propri canali social un video-denuncia da migliaia di condivisioni e commenti, puntando il dito non contro i due giovani artisti, ma contro il sistema mediatico e la giuria dello show per quella che ha definito una palese ipocrisia culturale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È un inno contro i carabinieri ma nessuno si scandalizza, anzi, è stato premiato con 100 mila euro. Non sono un boomer, ce l’ho con gli adulti”: lo sfogo di Luca Abete contro i vincitori del talent di Netflix

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Il 212° anniversario dei Carabinieri, il finale con lInno tra emozione e inclusione

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