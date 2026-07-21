Un'operatrice sanitaria del Suem di Treviso ha salvato una ciclista di 16 anni caduta durante una gara a Nervesa. La dottoressa Silvia Orazio è intervenuta subito dopo l'incidente, che si è verificato domenica in provincia di Treviso. La sua azione è stata resa nota grazie a un appello pubblicato dal padre della giovane, che ha ricevuto una risposta rapida e concreta.

NERVESA L’appello lanciato dal papà di Elena, Andrea Miglioranza, ha avuto risposta. La dottoressa che domenica è intervenuta immediatamente dopo la grave caduta della 16cenne durante una gara ciclistica a Bavaria di Nervesa è Silvia Orazio, anestesista dell’elisoccorso del Suem di Treviso. La professionista si trovava sul posto quando Elena, dopo aver superato un dosso a circa otto chilometri dal traguardo, ha perso il controllo della bicicletta finendo contro il cordolo del marciapiede e un tiglio. In quei momenti drammatici, la dottoressa Orazio ha gestito l’emergenza con rapidità e competenza, garantendo la respirazione della giovane e procedendo all’intubazione in attesa dell’arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - È Silvia Orazio, anestesista del Suem, l'"angelo" che ha salvato la vita alla ciclista 16enne caduta in gara: trovata dopo l'appello social del papà

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