Entro domani il tribunale del Riesame deciderà sulle richieste di scarcerazione presentate dai legali della banda di Avellino che sarebbe stata ingaggiata per piazzare l’ordigno fuori dalla casa di Sigfrido Ranucci, su mandato, per i pm, di Valter Lavitola. Gli avvocati Generoso Pagliarulo e Antonio Falconieri hanno chiesto i domiciliari per Pellegrino D’Avino, Saverio Mutone e Antonio Passariello. E l’obbligo di firma per la quarta componente, Marika De Filippis, sottoposta a braccialetto. I legali puntano anche alla derubricazione dell’accusa di strage e dell’aggravante del metodo mafioso. Una prospettiva, quella di uscire dal carcere di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - E i bombaroli ammettono: dovevamo solo fare scena

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