E i bombaroli ammettono | dovevamo solo fare scena
I membri della banda di Avellino ammettono di aver agito solo per fare scena. Il tribunale del Riesame deciderà entro domani sulle richieste di scarcerazione avanzate dai legali. La procura sostiene che il gruppo sia stato ingaggiato per mettere una bomba davanti alla casa di un giornalista, su mandato di un ex politico. Nessuna accusa di aver pianificato un attentato reale.
Entro domani il tribunale del Riesame deciderà sulle richieste di scarcerazione presentate dai legali della banda di Avellino che sarebbe stata ingaggiata per piazzare l’ordigno fuori dalla casa di Sigfrido Ranucci, su mandato, per i pm, di Valter Lavitola. Gli avvocati Generoso Pagliarulo e Antonio Falconieri hanno chiesto i domiciliari per Pellegrino D’Avino, Saverio Mutone e Antonio Passariello. E l’obbligo di firma per la quarta componente, Marika De Filippis, sottoposta a braccialetto. I legali puntano anche alla derubricazione dell’accusa di strage e dell’aggravante del metodo mafioso. Una prospettiva, quella di uscire dal carcere di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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