Un litro di acqua venduto a 3-4 euro, più della benzina, ha suscitato dure critiche per il prezzo elevato e la speculazione. La questione riguarda le bottigliette di acqua come bene primario, considerato immorale il loro aumento di prezzo durante ondate di calore. Nel frattempo, i medici raccomandano di bere frequentemente per prevenire colpi di calore, disidratazione e ricoveri ospedalieri.

Se c’è un consiglio sul quale tutti i medici concordano durante un’ondata di calore è uno solo: bere spesso. L’idratazione è il primo strumento di prevenzione contro colpi di calore, disidratazione e ricoveri ospedalieri. Ma proprio quando l’acqua diventa un presidio sanitario essenziale, acquistarla può trasformarsi in un salasso. In aeroporti, autostrade, stazioni ferroviarie, stadi e concerti una bottiglietta da mezzo litro arriva facilmente a costare tre o quattro euro. Ma è accettabile che un bene indispensabile per la salute venga trattato come un qualsiasi prodotto commerciale? Per Matteo Bassetti, professore ordinario di Malattie Infettive all’Università di Genova, la risposta è netta: “Sull’acqua non si può speculare ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “È allucinante vedere mezzo litro d’acqua venduto a 3 o 4 euro, costa più della benzina: assurdo. Speculare sulle bottigliette è immorale, è un bene primario”: la rabbia di Bassetti

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