Dune 3 cosa sappiamo su uno dei film più atteso dell’anno | trama cast e data d’uscita

Il terzo capitolo della serie cinematografica dedicata a Dune è previsto per il 21 luglio 2026. La pellicola, diretta da Denis Villeneuve, continuerà a seguire le vicende di Paul Atreides, Chani e altri personaggi dell’universo creato da Frank Herbert. La trama si concentrerà sulla conclusione delle vicende su Arrakis, dopo i primi due film. La produzione coinvolge ancora una volta un cast di attori principali, senza dettagli specifici sui ruoli o sul numero di personaggi coinvolti.

Roma, 21 luglio 2026 – Il viaggio su Arrakis sta per arrivare al suo capitolo conclusivo. “Dune – Parte Tre”, terzo film della saga diretta da Denis Villeneuve, riporterà sul grande schermo Paul Atreides, Chani e gli altri protagonisti dell’universo creato dallo scrittore Frank Herbert. Il nuovo trailer ufficiale si apre con una richiesta destinata a definire il tono del film: «Perdonatemi per ciò che ho fatto». A pronunciarla è Paul, ormai diventato imperatore e costretto ad affrontare le conseguenze della propria ascesa. Il potere conquistato alla fine di “Dune – Parte Due” ha infatti scatenato una guerra santa estesa in tutta la galassia. La trama di Dune 3. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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