Nelle ultime ventiquattro ore, due incidenti mortali hanno sconvolto la provincia di Modena. Un motore rotto in campagna ha causato un grave incidente, mentre un secondo scontro ha portato alla morte di un’altra persona. Due vittime che lasciano dietro di sé famiglie distrutte: tra queste, un uomo che lascia due figli. Il weekend si è concluso con un bilancio di lutto e dolore, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Il rombo di un motore spezzato nel silenzio della campagna, poi il vuoto. Un fine settimana di profondo dolore per la provincia di Modena, colpita da una scia di sangue che in meno di ventiquattro ore ha strappato alla vita due persone in altrettanti tragici incidenti stradali. Dopo la drammatica scomparsa del novantaduenne Pietro Conti, investito sabato sera in via Cesare Costa a Modena, la comunità si trova ora a piangere Antonio Fatone, un motociclista di quarantuno anni residente a Rubiera ma originario di San Severo, nel Foggiano. Erano quasi le 18 di domenica pomeriggio quando la tragedia si è consumata lungo la strada per Campogalliano, nel territorio comunale di Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Due tragici incidenti in 24 ore. Lutto per Antonio, lascia due bimbi

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