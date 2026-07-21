Un 23enne egiziano è stato arrestato a Sesto San Giovanni con l’accusa di aver tentato di uccidere un 19enne durante una rapina. L’uomo avrebbe sferrato due fendenti per impossessarsi del borsello del giovane. L’arresto è stato effettuato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile. Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire eventuali responsabilità di altri soggetti nel tentato omicidio.

Sesto San Giovanni (Milano), 21 luglio 2026 – Un giovane di nazionalità egiziana, di 23 anni, è stato fermato dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Sesto San Giovanni con l’accusa di rapina aggravata e, in concorso con altri, di tentato omicidio. Il provvedimento scaturisce dagli sviluppi delle indagini dopo il tentato omicidio di un egiziano diciannovenne, avvenuto il 3 luglio scorso in via Fratelli Bandiera, a Sesto San Giovanni. Le indagini sulla rapina. Le indagini hanno consentito di accertare che il 23enne, con dei complici, al culmine di una lite avrebbe aggredito il connazionale colpendolo con due fendenti, uno al torace e uno a una coscia, ferendolo gravemente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due fendenti per rubare il borsello a un 19enne: un altro arresto per il tentato omicidio a Sesto

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