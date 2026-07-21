Una discussione riguarda se sia appropriato indossare calzini con i mocassini. Alcuni preferiscono abbinarli con calzini bianchi o colorati, mentre altri optano per non indossarli affatto. La scelta varia in base alle preferenze personali e alle mode del momento, senza che ci siano regole fisse o obblighi specifici.

Nonostante il fascino intramontabile dei calzini bianchi con i mocassini neri, c'è chi preferisce abbinare le proprie slip-on a calzini colorati o, più controversamente, non indossare affatto i calzini. Se stai pensando di optare per questa seconda soluzione, soprattutto durante il caldo estivo, ci sono alcuni aspetti importanti da considerare, dal dress code all'igiene personale. Per prima cosa, devi chiederti se i calzini siano adatti all'outfit e all'occasione. Se, per esempio, indossi un paio di jorts (shorts in denim) e una canotta, andare senza calzini è assolutamente accettabile. Se invece hai un abito scuro per un evento con dress code cocktail, è meglio completare il look con un paio di calzini (scuri), per una questione di eleganza e buon gusto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dovresti indossare i calzini con i mocassini?

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