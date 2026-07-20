Un caso social e di "like" su Instagram travolge Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese ha infatti messo "mi piace" al video di "Espejo Publico", la trasmissione dell'emittente spagnola Antena 3, in cui la presentatrice Pilar Rodriguez e il commentatore Ruben Amon criticano pesantemente l'Argentina e la Fifa., Nel video, Rodriguez afferma che "l'Argentina doveva essere eliminata già da 5 partite, ma con gli aiuti della Fifa, che è una delle istituzioni più corrotte sulla faccia della terra, è riuscita ad andare avanti". Il contenuto è precedente alla finale Spagna-Argentina, infatti la presentatrice dice: "Non ho paura dell'Argentina, ma di Infantino. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - "Argentina aiutata dai corrotti dalla Fifa", spunta il like di Cristiano Ronaldo

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