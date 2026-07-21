Dove vedere Lucia Bronzetti a Palermo e il Tour de France lo sport in tv di martedì 21 luglio

Martedì 21 luglio, nei tornei europei di tennis, si sfidano Lucia Bronzetti a Palermo, insieme a Ilary Pistola, Anastasia Abbagnato, Clara Burel, Noemi Basiletti e Tyra Caterina Grant. Contestualmente, proseguono i tornei ATP di Kitzbühel e Estoril Open, mentre si disputano anche i WTA di Praga e Amburgo. La giornata vede incontri di singolare e doppio, con diverse giocatrici e giocatori impegnati sui campi europei.

Proseguono oggi, martedì 21 luglio, i tanti tornei maschili e femminili iniziati in Europa, dall'ATP di Kitzbühel e l'Estoril Open, senza dimenticare i WTA di Praga, Amburgo e Palermo, dove oggi si sfideranno Ilary Pistola e Lucia Bronzetti, Anastasia Abbagnato e Clara Burel e Noemi Basiletti e Tyra Caterina Grant. 10 - WTA 250 Amburgo, primo turno, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, NOW, SuperTennis, SuperTennix, supertennis.tv11 - ATP 250 Kitzbühel: primo turno, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, NOW e Tennis TV11 - WTA 250 Praga, primo turno, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, NOW, SuperTennis, SuperTennix, supertennis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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