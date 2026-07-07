Dove vedere Sinner e Argentina-Egitto | lo sport in tv di martedì 7 luglio

Martedì 7 luglio, alle 18, inizia la partita tra Argentina ed Egitto negli ottavi di finale dei Mondiali Fifa 2026. Contestualmente, si può seguire in diretta anche la sfida di Sinner, di cui non sono stati specificati i dettagli. Le due partite sono trasmesse in televisione, ma i canali non sono indicati. La giornata sportiva si conclude con le ultime sfide degli ottavi di finale del torneo.

Continua la corsa dei Mondiali Fifa 2026 con le ultime sfide degli ottavi di finale. Oggi, martedì 7 luglio, si parte alle 18 con l'Argentina, trainata da un Messi da record, contro l'Egitto, poi in serata sarà la volta del match tra Svizzera e Colombia: le due nazionali non si scontrano dal 2007 (un'amichevole vinta dai sudamericani per 3-1) e l'ultima volta che si sono affrontate durante un Mondiale era il 1994, negli Stati Uniti, e i colombiani trionfarono 2 a 0. 18 - Mondiali: Argentina-Egitto, DAZN22 - Mondiali: Svizzera-Colombia, Rai 1, RaiPlay e DAZN Iniziano le battute finali del torneo di Wimbledon: sull'erba di Londra, infatti, oggi, martedì 7 luglio, inizieranno i quarti di finale di tutte le categorie, tranne nel doppio misto dove gli atleti cercheranno già il pass per la finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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