dottorati di ricerca novanta posti con borsa

L’Università di Siena ha annunciato l’apertura di nuovi concorsi per l’ammissione ai dottorati di ricerca per l’anno accademico 2026-2027, con un totale di novanta posti disponibili. Tutti i posti prevedono una borsa di studio. L’ateneo ha deciso di ampliare l’offerta di corsi di dottorato, continuando così il processo di crescita in questa area. Le procedure di selezione saranno pubblicate prossimamente.

L’ Università di Siena prosegue l’ampliamento della propria offerta dei corsi di dottorato di ricerca per l’anno accademico 2026-2027 con l’avvio dei nuovi concorsi per l’ammissione. Nella seconda fase sono 60 i posti per i corsi di dottorato, dei quali ben 25 risultano coperti dalle borse Pegaso 2026 finanziate dalla Regione Toscana; oltre a 29 posti per il dottorato di interesse nazionale in ’Innovazione nella diagnosi, prevenzione e terapia delle infezioni a rischio epidemico-pandemico. L’offerta formativa riguarda i corsi in Biochemistry and molecular biology BiBiM 2.0 (18 posti); Chemical and pharmaceutical sciences (1); Economics (4); Filologia e critica (7); Fisica sperimentale (1); Genetica, Oncologia e Medicina clinica (14); Medicina molecolare (4); Scienze della vita - Life sciences (11). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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