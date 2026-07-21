Dopo il fine vita Parigi premia i preti

Da laverita.info 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo l’approvazione dell’eutanasia, la Francia ha nominato due arcivescovi nell’Ordine, nonostante le posizioni della Chiesa. La decisione segue il voto favorevole alla legge sul fine vita, che ha suscitato reazioni contrastanti tra le istituzioni religiose e il governo. La promozione degli arcivescovi sembra indicare uno sforzo di ricucire i rapporti tra Stato e Chiesa, in un momento in cui le tensioni sono evidenti.

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Con il sì all’eutanasia, la Francia non ha ascoltato la Chiesa. Ora il sospetto che voglia ricucire i rapporti: promuove due arcivescovi nell’Ordine della Legione d’Onore Il Governo francese, dopo aver approvato la legge sull’eutanasia, vuole ingraziarsi la Chiesa cattolica, che ne è stata una gran oppositrice? È per ora solo un’ipotesi, ma un’ipotesi non così astratta vista una singolare coincidenza temporale. Il 14 luglio scorso, infatti, in Gazzetta ufficiale è uscito il decreto delle promozioni, svariate centinaia, all’interno dell’Ordine nazionale della Legione d’Onore. Ora, spulciando le 26 pagine del provvedimento non sono sfuggite a... 🔗 Leggi su Laverita.info

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