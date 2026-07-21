Dopo il fine vita Parigi premia i preti
Dopo l’approvazione dell’eutanasia, la Francia ha nominato due arcivescovi nell’Ordine, nonostante le posizioni della Chiesa. La decisione segue il voto favorevole alla legge sul fine vita, che ha suscitato reazioni contrastanti tra le istituzioni religiose e il governo. La promozione degli arcivescovi sembra indicare uno sforzo di ricucire i rapporti tra Stato e Chiesa, in un momento in cui le tensioni sono evidenti.
Con il sì all’eutanasia, la Francia non ha ascoltato la Chiesa. Ora il sospetto che voglia ricucire i rapporti: promuove due arcivescovi nell’Ordine della Legione d’Onore Il Governo francese, dopo aver approvato la legge sull’eutanasia, vuole ingraziarsi la Chiesa cattolica, che ne è stata una gran oppositrice? È per ora solo un’ipotesi, ma un’ipotesi non così astratta vista una singolare coincidenza temporale. Il 14 luglio scorso, infatti, in Gazzetta ufficiale è uscito il decreto delle promozioni, svariate centinaia, all’interno dell’Ordine nazionale della Legione d’Onore. Ora, spulciando le 26 pagine del provvedimento non sono sfuggite a... 🔗 Leggi su Laverita.info
Betrayed, she proposed to her fiancés uncle—he had loved her for 10 years!
Notizie e thread social correlati
Darderi punta in alto: “Entrare in top-15 dopo Parigi. Entro fine anno…”Darderi si propone di migliorare il suo posizionamento nel ranking, puntando a entrare tra i primi 15 dopo il torneo di Parigi, entro la fine...
Francia, ok deputati legge fine vita dopo bocciatura SenatoL’Assemblea Nazionale francese ha approvato la proposta di legge sulla morte assistita, dopo che il Senato l’aveva bocciata.
Temi più discussi: Fine vita, la preoccupazione della Chiesa in Francia - Comunione e Liberazione; Fine vita, la Francia dice sì al diritto all’aiuto a morire; Il fine vita rischia di rovinare il viaggio del Papa in Francia; Francia-fine vita: la legge e i suoi gravi rischi.
LIETO FINE: GLI DANNO 12 MESI DI VITA, GUARISCE DA UN TUMORE INOPERABILE GRAZIE AD UNA TERAPIA SPERIMENTALE Gli era stato concesso un anno di vita dopo che gli era stata diagnosticata una forma aggressiva di can facebook
Nel 1936 Federico García Lorca viene assassinato dai franchisti. Novant’anni dopo, tornare a Lorca non è un esercizio celebrativo: è un gesto necessario. Il libro prende le mosse dal racconto della fine di Lorca e si apre alla ricostruzione della sua vita e della x.com
Fine vita, a un anno dalla morte il marito rilancia l'ultimo appello di Laura Santi per legge giustaA un anno esatto dalla morte di Laura Santi, giornalista perugina, consigliera generale dell'Associazione Luca Coscioni e simbolo della battaglia per la libertà di scelta nel fine vita, l'Associazione ... repubblica.it
Il fine vita rischia di rovinare il viaggio del Papa in FranciaDurissima reazione dell'episcopato francese dopo il via libera dell'Assemblea nazionale alla legge sul fine vita. A settanta giorni dalla visita di Leone XIV, l'annunciata mobilitazione imbarazza anch ... ilfoglio.it