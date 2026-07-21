dopo il fine vita parigi premia i preti

Notizia in breve

Dopo l’approvazione dell’eutanasia, la Francia ha nominato due arcivescovi nell’Ordine, nonostante le posizioni della Chiesa. La decisione segue il voto favorevole alla legge sul fine vita, che ha suscitato reazioni contrastanti tra le istituzioni religiose e il governo. La promozione degli arcivescovi sembra indicare uno sforzo di ricucire i rapporti tra Stato e Chiesa, in un momento in cui le tensioni sono evidenti.