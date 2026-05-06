Darderi punta in alto | Entrare in top-15 dopo Parigi Entro fine anno…

Darderi si propone di migliorare il suo posizionamento nel ranking, puntando a entrare tra i primi 15 dopo il torneo di Parigi, entro la fine dell'anno. È uno dei giocatori italiani che hanno partecipato al torneo ATP di Roma, il terzo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta. La competizione ha visto la presenza di numerosi atleti italiani pronti a sfidarsi sui campi romani.

È uno degli attesi protagonisti della nutrita pattuglia azzurra che si è presentata ai nastri di partenza del torneo ATP di Roma, terzo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta. Luciano Darderi punta a far bene nel torneo di casa per continuare il cammino di crescita grazie a cui continuare a puntare in alto. Nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport il giocatore azzurro, numero ventuno del ranking ATP, ha evidenziato la diversità nell’affrontare i tornei più importanti da testa di serie e si è soffermato sugli ambiziosi obiettivi da provare a centrare nel corso dei prossimi mesi. Recitare un ruolo da protagonista agli Internazionali d’Italia può rappresentare il trampolino di lancio verso dimensioni fin qui mai raggiunte.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Darderi punta in alto: “Entrare in top-15 dopo Parigi. Entro fine anno…” Notizie correlate Atkinsons Monza Open 26. Bellucci punta in alto: "Top 50 a fine anno»Rimangono solo Mattia Bellucci (nella foto) e Stefano Travaglia a difendere i colori dell’Italia nei quarti di finale dell’ATP Challenger Atkinsons... Ferrero: sorprese entro fine anno dopo AlcarazLa dichiarazione di Juan Carlos Ferrero apre uno scenario imprevisto nel sportivo internazionale, lasciando intendere che sorprese potrebbero... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Ranking ATP: Sinner terzo sopra i 14 mila punti, 4 italiani in Top 20; Italia del tennis da record: Sinner oltre i 14.000 punti, quattro azzurri tra i top 20; Darderi eliminato da Cerundolo a Madrid: il 6-2 6-3 che chiude la corsa azzurra; Bolelli e Vavassori eliminati a Madrid: Andreozzi e Guinard vincono 6-3 7-6(3), sfuma l’incrocio con Darderi-Tsitsipas. Darderi punta al top 10 entro fine anno: «È il mio obiettivo»Darderi a Roma con grande ambizione: top 10 mondiale entro fine anno. Dopo il titolo a Santiago e la finale a Buenos Aires, l'italiano vuole confermare sulla terra rossa nonostante Madrid N. 20 del mo ... msn.com Darderi fiducioso per Roma Le dichiarazioni dell’italo-argentino - facebook.com facebook