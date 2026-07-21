DM 218 | i dirigenti scolastici non possono essere precettati d' estate

Il DM 218 limita la possibilità di precettare i dirigenti scolastici durante l’estate. La questione riguarda anche le scadenze legate ai finanziamenti PNRR e PON, che richiedono impegni fuori dal normale orario di lavoro. Un’associazione di dirigenti scolastici ha chiesto al ministro di concedere una deroga per gli incarichi estivi e di prevedere un compenso specifico per le attività nelle scuole paritarie.

Il DM 218 e le scadenze PNRR-PON stanno comprimendo il diritto alle ferie dei dirigenti scolastici. Dirigentiscuola chiede al Ministro Valditara una deroga immediata agli incarichi estivi e un compenso specifico per le commissioni nelle scuole paritarie.DIRIGENTISCUOLA al Ministro Valditara: DM 218, i Dirigenti Scolastici non possono essere precettati anche d’estateIl sindacato dei dirigenti scolastici scrive al Ministero dell’Istruzione e del Merito: “Il decreto 218 e gli adempimenti PNRR-PON azzerano il diritto alle ferie”. Chiesti una deroga immediata e il riconoscimento economico degli incarichi nelle scuole paritarie.Roma, 21 luglio... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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