Disney ha licenziato centinaia di dipendenti, principalmente nella divisione Pixar e nella rete televisiva National Geographic. La decisione riguarda diverse aree dell’azienda e si è concretizzata in tagli di personale. Non sono stati comunicati dettagli sul numero esatto di licenziamenti né sulle motivazioni ufficiali. La multinazionale ha avviato le procedure di licenziamento senza indicare eventuali piani di rimpiazzo o riorganizzazione.

La multinazionale statunitense Walt Disney Company (Disney) ha licenziato centinaia di persone in diverse divisioni dell’azienda. La maggior parte dei licenziamenti è avvenuta all’interno della casa di produzione cinematografica Pixar e dentro alla rete televisiva National Geographic. I dipendenti sono stati avvisati dei licenziamenti martedì mattina. Si tratta del terzo scaglione di licenziamenti dentro a Disney dall’inizio di quest’anno. A gennaio una riorganizzazione aziendale aveva provocato la riduzione dei posti di lavoro nei dipartimenti marketing, mentre ad aprile era stato annunciato il licenziamento di mille persone, sempre nei settori del marketing, degli studi di produzione e delle emittenti televisive. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Disney ha licenziato altre centinaia di dipendenti

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