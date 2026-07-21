Disfunzione erettile esperti | Può indicare altre problematiche di salute maschile

Da iltempo.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’estate, alcuni uomini possono riscontrare difficoltà nella sfera sessuale, spesso considerate come normali o temporanee. La disfunzione erettile viene talvolta interpretata come un problema legato all’umore o allo stress stagionale, ma può anche essere un segnale di altre condizioni di salute maschile. La percezione di imbarazzo può portare a minimizzare tali difficoltà, anche se in alcuni casi rappresentano un campanello d’allarme.

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Roma, 21 lug. (Adnkronos Salute) - Il maggior coinvolgimento sul piano sociale ed emotivo, tipico dell'estate, può far emergere difficoltà nella sfera sessuale che molti uomini tendono ancora a vivere con imbarazzo o a liquidare come semplici 'défaillances'. Tra queste problematiche, la disfunzione erettile (De) interessa circa 3 milioni di uomini in Italia, con una prevalenza che aumenta con l'età. Oltre a essere un disturbo della sfera sessuale, la De può rappresentare anche un possibile indicatore di squilibri più ampi nello stato di salute generale della persona. È proprio questo il concetto al centro del volume interdisciplinare di Emmanuele A. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Disfunzione erettile: non è solo psicologica. Scopri le cause.

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