Roma, 21 lug. (Adnkronos Salute) - Il maggior coinvolgimento sul piano sociale ed emotivo, tipico dell'estate, può far emergere difficoltà nella sfera sessuale che molti uomini tendono ancora a vivere con imbarazzo o a liquidare come semplici 'défaillances'. Tra queste problematiche, la disfunzione erettile (De) interessa circa 3 milioni di uomini in Italia, con una prevalenza che aumenta con l'età. Oltre a essere un disturbo della sfera sessuale, la De può rappresentare anche un possibile indicatore di squilibri più ampi nello stato di salute generale della persona. È proprio questo il concetto al centro del volume interdisciplinare di Emmanuele A. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Disfunzione erettile, esperti: "Può indicare altre problematiche di salute maschile"

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Disfunzione erettile: non è solo psicologica. Scopri le cause.

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