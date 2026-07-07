Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Milano, in zona Certosa, dopo essere stato trovato con più di 400 scatole di farmaci per disfunzione erettile. Durante una perquisizione, sono state sequestrate anche oltre 60 grammi di cocaina. L’arresto è stato eseguito lunedì dalle forze dell’ordine, che hanno anche recuperato altri elementi non specificati. La polizia ha condotto le operazioni nel corso della giornata.

Un uomo di 58 anni è stato arrestato nella giornata di lunedì a Milano, in zona Certosa, dopo essere stato trovato in possesso di oltre 60 grammi di cocaina, di oltre 7.500 euro in contanti, di materiale utilizzato per il confezionamento della droga e di documentazione ritenuta utile alle indagini. Ma non è tutto. Il 58enne aveva con sé anche oltre 400 unità di farmaci per la disfunzione erettile, sulla cui provenienza e destinazione sono in corso accertamenti. L'arresto dell'uomo è avvenuto al termine di un'attività di polizia giudiziaria avviata a seguito di una segnalazione pervenuta dagli agenti della polizia locale cittadina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Milano, trovato con oltre 400 scatole di farmaci per disfunzione erettile: arrestato

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