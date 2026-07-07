Milano trovato con oltre 400 scatole di farmaci per disfunzione erettile | arrestato

Da tgcom24.mediaset.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Milano, in zona Certosa, dopo essere stato trovato con più di 400 scatole di farmaci per disfunzione erettile. Durante una perquisizione, sono state sequestrate anche oltre 60 grammi di cocaina. L’arresto è stato eseguito lunedì dalle forze dell’ordine, che hanno anche recuperato altri elementi non specificati. La polizia ha condotto le operazioni nel corso della giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un uomo di 58 anni è stato arrestato nella giornata di lunedì a Milano, in zona Certosa, dopo essere stato trovato in possesso di oltre 60 grammi di cocaina, di oltre 7.500 euro in contanti, di materiale utilizzato per il confezionamento della droga e di documentazione ritenuta utile alle indagini. Ma non è tutto. Il 58enne aveva con sé anche oltre 400 unità di farmaci per la disfunzione erettile, sulla cui provenienza e destinazione sono in corso accertamenti. L'arresto dell'uomo è avvenuto al termine di un'attività di polizia giudiziaria avviata a seguito di una segnalazione pervenuta dagli agenti della polizia locale cittadina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

milano trovato con oltre 400 scatole di farmaci per disfunzione erettile arrestato
© Tgcom24.mediaset.it - Milano, trovato con oltre 400 scatole di farmaci per disfunzione erettile: arrestato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Vizzini, trovato con oltre 400 g di marijuana in casa: arrestato 21enne per spaccioUn giovane di 21 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Vizzini dopo che è stato trovato in casa con oltre 400 grammi di marijuana.

Scomparso da 5 giorni, trovato senza vita nei boschi. Accanto al corpo bottiglie di liquore e scatole di farmaciUn uomo di 73 anni scomparso cinque giorni fa nel beneventano è stato trovato morto in un bosco nel casertano.

Argomenti più discussi: Milano, spaccio di droga in auto e oltre un chilo di cocaina in casa: la Polizia di Stato arresta un 22enne; Sto andando a Milano. Bloccato in autostrada a bordo di un monopattino elettrico: in tasca nascondeva hashish e marijuana; In monopattino sull'A1 per andare a Milano: fermato con la droga in tasca; Milano, grave 55enne ferito da uno sconosciuto a coltellate: fermato un 22enne.

Oltre 200 chili di carne conservati nella sporcizia, maxi sequestro: chiuso un ristorante di MilanoÈ stato chiuso un ristorante di Milano dopo che, al suo interno, sono stati rinvenuti oltre 200 chili di carne e pesce conservati in condizioni non conformi alle norme igienico-sanitarie. Oltre 200 ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web