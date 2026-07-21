Dipendenti comunali ancora in lotta I sindacati tornano all’attacco | Chiesti straordinari per gli eventi

Da lanazione.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I sindacati dei dipendenti comunali hanno annunciato di aver chiesto di effettuare straordinari per partecipare a manifestazioni ed eventi organizzati dal Comune. La richiesta ripetuta alla Polizia Locale di intervenire fuori dall’orario di lavoro ha provocato nuove tensioni. I rappresentanti sindacali hanno comunicato questa decisione, evidenziando che la questione riguarda le modalità di impiego del personale durante eventi pubblici extraservizio.

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"La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la richiesta avanzata diverse volte alla Polizia Locale di presenziare a manifestazioni ed eventi extra rispetto all’orario regolare". Damiano Guidi (nella foto), delegato di Cgil Funzione Pubblica, inizia da qui per spiegare i motivi che hanno portato i rappresentanti delle tre sigle sindacali, Cgil, Cisl e UIL, a richiedere un incontro con l’amministrazione per avere risposte precise e concrete, cui dovrà partecipare anche la Rsu dei dipendenti comunali. "Avevamo già fatto presente la questione al Prefetto nel settembre 2025- prosegue il sindacalista -il problema si è ripresentato nell’incontro del giugno 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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