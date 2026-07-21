Il 16 gennaio, un agente della polizia locale è intervenuto sulla scena del crimine vicino a una scuola. È stato il primo a entrare sul luogo dell’accaduto, accompagnato da un collega. Zouhair, presente, ha detto poche parole, senza mostrare emozioni. La scena è stata descritta come gelida e tesa, con le autorità che hanno iniziato le indagini.

Il primo a entrare sulla scena del crimine è stato Cesare Capaccioli, agente della polizia locale che la mattina del 16 gennaio era in servizio insieme a un collega nelle vicinanze della scuola. Vedendo i mezzi della Pubblica Assistenza e Delta 1 del 118 fermarsi davanti alla scuola hanno deciso di andare a controllare. Appena entrati, sono stati informati dell’accoltellamento tra due studenti. Proprio l’agente Cesare Capaccioli è stato il primo ad avere contatti con l’aggressore, trovandolo seduto su una sedia in corridoio dopo che l’insegnante di sostegno Emiliano Curetti aveva provveduto a disarmarlo. L’agente ha raccontato il Corte... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Dimmi se è tanto grave". Poche parole e poi il gelo. Zouhair senza emozione

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