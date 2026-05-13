Sapete io e lei… Scoperta shock su Francesca e Selvaggia tutti senza parole è gelo

Da tvzap.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sesta puntata del Grande Fratello Vip, si è diffusa una conversazione tra due concorrenti che ha sorpreso molti. La discussione, avvenuta nel giardino della casa, ha coinvolto alcune frasi rivelatrici che hanno generato sconcerto tra gli altri partecipanti e il pubblico. L’episodio ha attirato l’attenzione, creando tensione tra i concorrenti e suscitando molte domande sulla natura di quanto accaduto.

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La notte dopo la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip non ha regalato solo strategie e facce tese: in giardino è spuntato un retroscena che ha fatto alzare più di un sopracciglio. Tra chiacchiere post-diretta e confidenze a mezza voce, l’atmosfera sembrava quasi da “dopo festa”. Quasi. A riportare tutti sul terreno del gossip è stato Raimondo Todaro, che tra un commento e l’altro ha raccontato la sua “strana” abitudine visiva legata a Selvaggia Lucarelli: “Lei è proprio una bella donna. Poi mi ha fatto strano vederla intera, ero abituato a guardarla dietro a un bancone. Io la conosco da tanto, con lei ho lavorato almeno dieci anni“. Dettaglio curioso: detta così, sembra la trama di un backstage mai andato in onda.🔗 Leggi su Tvzap.it

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