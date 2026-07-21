dieci nuove borse di studio a chi vive nei territori palestinesi

La statale ha annunciato dieci nuove borse di studio destinate a studenti residenti nei territori palestinesi. Dopo aver accolto 31 studenti gazawi tramite programmi nazionali, l’ateneo ha deciso di ampliare l’offerta. Le borse sono rivolte a studenti che vivono in quelle aree e sono state rese disponibili per facilitare l’accesso all’istruzione superiore. La decisione si inserisce nel quadro di iniziative di sostegno a studenti provenienti da zone di conflitto.

Dopo avere accolto i 31 studenti gazawi arrivati con i programmi nazionali coordinati da Crui e Iupals (nella foto), la Statale ha lanciato altre dieci borse di studio rivolte a studenti palestinesi "in coerenza con gli obiettivi del proprio Piano Strategico volti a sostenere il percorso di studi di studenti e studentesse rifugiati o provenienti da aree interessate da conflitti e da contesti di particolare fragilità economica". Il progetto si chiama Unimi Path (Palestinian Access to Higher Education). Le dieci borse di studio sono finalizzate all’iscrizione a corsi di laurea triennale e lauree magistrali a ciclo unico per l’anno accademico 20262027. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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