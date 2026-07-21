Denny Mendez e l' abbraccio a Miss Bologna dopo gli attacchi razzisti | So cosa significa dopo trent' anni pensavo che ci fossimo evoluti

Denny Mendez ha abbracciato pubblicamente Marta Bunda, vincitrice di Miss Bologna, dopo gli insulti razzisti ricevuti sui social. La modella ha commentato di sapere cosa significhi affrontare attacchi di questo tipo, ricordando di averli vissuti anche trent’anni fa, e ha detto di pensare che nel tempo ci fosse stata una crescita. La vicenda ha suscitato commenti e solidarietà sui social, con molti che hanno condannato gli episodi di odio online.

A trent’anni dalla sua storica elezione a Miss Italia, Denny Mendez torna a parlare di razzismo e lo fa per esprimere la propria vicinanza a Marta Bunda, finita al centro di una violenta ondata di insulti sui social dopo la conquista della fascia di Miss Bologna. La giovane, nata a Imola da una famiglia di origine congolese, è stata presa di mira da decine di commenti che hanno messo in discussione la sua italianità esclusivamente per il colore della pelle, nonostante rispetti pienamente tutti i requisiti previsti dal regolamento del concorso. Attraverso un videomessaggio pubblicato dal profilo social Essere Nero, Denny Mendez ha... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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