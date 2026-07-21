Delibal recensione | dalla Turchia una storia d' amore tra leggerezza e dramma

Da movieplayer.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All'inizio di Delibal la protagonista cerca di scoprire cosa sia successo al compagno, scomparso misteriosamente nel nulla e dato dalle autorità come probabile suicida. Su Canale 5. Bar?? è un brillante studente di architettura e batterista nel tempo libero. Ha un carattere iperattivo e costantemente sopra le righe, che emerge ancora una volta quando, nei primi minuti di Delibal, incrocia lo sguardo di Füsun, una studentessa modello che, per guadagnarsi da vivere e continuare gli studi, lavora come cameriera in un bar. La ragazza ha la testa sulle spalle e un futuro accademico già pianificato nei minimi dettagli, al punto che i due non potrebbero essere più diversi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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