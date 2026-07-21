Delibal – Dolce veleno | tutto quello che c’è da sapere sul film
Delibal – Dolce veleno: trama, cast e streaming del film. Questa sera, martedì 21 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Delibal – Dolce veleno, film (commedia sentimentale) del 2025 diretto da Ali Bilgin con Çagatay Ulusoy, Leyla Lydia Tugutlu, Hüseyin Avni Danyal, Nazan Kesal, Mustafa Avkiran, Laçin Ceylan, Toprak Saglam, Barys Aytaç. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Per Baris e Fusun, il mito dell’amore a prima vista sembra davvero possibile. Dopo un primo periodo idilliaco, però, arrivano le difficoltà: le divergenze caratteriali, i sogni in comune da realizzare, le pressioni che il mondo del lavoro riversa su entrambi. 🔗 Leggi su Tpi.it
DELIBAL - DOLCE VELENO (2015) | Promo tv del film romantico turco
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