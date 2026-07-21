Remco Evenepoel si è aggiudicato la sedicesima tappa del Tour de France, una cronometro individuale di 26,1 chilometri tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains. Il ciclista ha completato il percorso con il miglior tempo, confermandosi come il leader nelle prove contro il tempo. Del Toro, uno dei partecipanti, ha dichiarato di essere soddisfatto della sua cronometro, anche se ha riconosciuto che tutti i corridori hanno corso su una strada non perfetta e hanno affrontato alcuni rischi.

Remco Evenepoel conferma di essere il re delle prove contro il tempo e domina anche la sedicesima tappa del Tour de France, la cronometro individuale Évian-les-Bains-Thonon-les-Bains di 26,1 chilometri. Il fuoriclasse della Red Bull – BORA – hansgrohe precede Tadej Pogacar e il danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek. Isaac Del Toro, reduce dalla caduta nella tappa di domenica, conclude la sua performance in quinta posizione con un ritardo di 1’21” nei confronti del vincitore e perde anche cinque secondi nei confronti di Paul Seixas. La giornata può però considerarsi positiva perché il messicano della UAETeam Emirates-XRG limita i danni e difende la terza posizione con 20” di vantaggio sul francese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Del Toro: “Posso essere contento della mia cronometro. Tutti hanno corso dei rischi su una strada non perfetta”

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