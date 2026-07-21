De Paolini torna con Caltagirone? Quale ruolo può attenderlo

De Paolini potrebbe tornare a lavorare con il gruppo Caltagirone, secondo voci provenienti da via del Tritone, sede del gruppo. Questi rumors indicano che, in seguito alla partenza di un altro giornalista, si sta valutando un possibile rientro di De Paolini. Non sono stati forniti dettagli sul ruolo che potrebbe assumere. La notizia non è ufficiale e si basa esclusivamente su indiscrezioni di corridoio.

Nel giornalismo c’è gente che va e gente che viene. Anzi, per la precisione gente che ritorna. In via del Tritone, quartier generale del gruppo Caltagirone, gli spifferi non mancano: «Per un Rosario Dimito che se ne va, c’è un Osvaldo De Paolini pronto a rientrare alla base», si sente dire. Dimito, come anticipato da Lettera43, lascia il quotidiano romano e dal primo settembre va a La Stampa del nuovo corso Sae come vicedirettore vicario. Mentre De Paolini che fa? Lui è rimasto nel cuore dell’ingegnere Francesco Gaetano Caltagirone, che ne ha sempre apprezzato la passione per il lavoro. Dopo anni con Calta era passato agli Angelucci. Ma adesso è arrivato l’addio a il Giornale, anche per colpa di confronti accesi proprio con l’editore e di quell’indigesto approdo di Lirio Abbate. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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