FOLLONICA Domenica sera Follonica e i suoi cittadini hanno rivissuto le proprie origini ottocentesche con il corteo storico di "Follos 1838", la rievocazione che ogni anno riporta la città indietro nel tempo quando era uno dei più importanti centri siderurgici della penisola, grazie soprattutto alle mirabili produzioni in ghisa che uscivano dalle sue fonderie. Il corteo storico è partito dal piazzale davanti alla chiesa in ghisa di San Leopoldo per poi fermarsi in piazza Guerrazzi, dove si è tenuto il momento clou della serata: le esibizioni di danze ottocentesche sotto gli occhi attenti non solo del granduca Leopoldo II e la sua famiglia, ma anche dei centinaia di turisti e residenti che si sono radunati intorno alla piazza per assistere a questa particolare esibizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Danze dell’Ottocento sul lungomare. Il Follos di sera piace

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sorpresa sul Lungomare, nel Golfo c?è Luna Rossa: «È l?inizio dell?avventura dell'America's cup»Sul lungomare Caracciolo, si possono osservare gli AC40 di Luna Rossa che incrociano vicino a Castel dell’Ovo.

Revocato il divieto di balneazione sul lungomare Caracciolo dopo le nuove analisi dell’ArpacDopo alcuni giorni di divieto, il Comune di Napoli ha revocato la misura sul lungomare Caracciolo.

Temi più discussi: Danze dell’Ottocento sul lungomare. Il Follos di sera piace; Follonica rivive l’Ottocento con il corteo storico Follos: l’edizione notturna incanta la città. LE FOTO; Ravello Festival 2026. Terzo weekend di programmazione: Raphaël Pichon sul podio di Pygmalion con il baritono Stéphane Degout. Un mondo di danze al pianoforte con Jan Lisiecki.

Danze dell’Ottocento sul lungomare. Il Follos di sera piaceFOLLONICA Domenica sera Follonica e i suoi cittadini hanno rivissuto le proprie origini ottocentesche con il corteo storico di Follos ... lanazione.it

Follonica rivive l’Ottocento con il corteo storico Follos: l’edizione notturna incanta la città. LE FOTOFOLLONICA - Carrozze, cavalli, chiarine e danze ottocentesche hanno animato ieri sera il centro di Follonica per il corteo storico dell'Associazione ... ilgiunco.net