Danni alla Galleria Vittoria dopo l'incidente scontro tra 3 veicoli | Lamborghini distrutta dimessi i due feriti

Da fanpage.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’incidente avvenuto lunedì notte ha coinvolto tre veicoli e causato danni alla Galleria Vittoria. Una Lamborghini è stata distrutta nell’impatto, mentre due persone ferite sono state dimesse dall’ospedale. Un terzo coinvolto è fuggito ed è ricercato.

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Danni alla Galleria Vittoria dopo il grave incidente di lunedì, la notte dei mondiali. Due feriti in ospedale, dimessi. Un terzo fuggito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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