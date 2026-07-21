Danni alla Galleria Vittoria dopo l'incidente scontro tra 3 veicoli | Lamborghini distrutta dimessi i due feriti

L’incidente avvenuto lunedì notte ha coinvolto tre veicoli e causato danni alla Galleria Vittoria. Una Lamborghini è stata distrutta nell’impatto, mentre due persone ferite sono state dimesse dall’ospedale. Un terzo coinvolto è fuggito ed è ricercato.

Danni alla Galleria Vittoria dopo il grave incidente di lunedì, la notte dei mondiali. Due feriti in ospedale, dimessi. Un terzo fuggito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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